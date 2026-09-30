Denunciaron a Joaquín Levinton por violencia de género, abuso sexual

La información trascendió este martes en el programa LAM, donde la panelista Karina Iavícoli detalló los puntos centrales de la presentación judicial realizada en una dependencia policial de la Ciudad de Buenos Aires.

Según contó al aire la periodista, la víctima explicó que decidió radicar la nueva denuncia penal tras reencontrarse con registros audiovisuales de aquella época, lo que reactivó los recuerdos de los padecimientos sufridos.