Hallan muerto a camionero brasilero en una aduana de Corrientes

Un camionero de nacionalidad brasileña, cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente, fue encontrado sin vida dentro de su camión en la noche de este miércoles, en el playón de la oficina de Aduanas de Santo Tomé, en el paso fronterizo con San Borja.

Según la información preliminar que trascendió desde el lado brasileño, fueron los propios colegas del transportista quienes advirtieron la situación al notar que el hombre no descendía del vehículo. Al acercarse a verificar qué ocurría, lo hallaron muerto dentro de la cabina.

En el lugar intervino una ambulancia y personal de seguridad del complejo fronterizo. Las autoridades argentinas tomaron intervención en el hecho.

Hasta el momento no se informó oficialmente la identidad del conductor ni las circunstancias de la muerte. Se aguardan los resultados de las pericias para determinar las causas del deceso.

El hecho generó consternación entre los camioneros que se encontraban haciendo fila para cruzar la frontera.