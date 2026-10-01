La Provincia sumó equipamiento de última generación para el tratamiento de recién nacidos

La provincia dio un paso fundamental en la atención neonatal de alta complejidad al incorporar en el sistema público la hipotermia terapéutica para recién nacidos. Se trata de una estrategia médica orientada a reducir el riesgo de daño neurológico causado por la encefalopatía hipóxica-isquémica, un abordaje especializado que lleva adelante el personal del Hospital Materno Neonatal «Eloísa Torrent de Vidal».

La adquisición de este equipamiento por parte del Ministerio de Salud Pública de Corrientes se enmarca en la política continua de fortalecimiento y modernización de la atención materno-infantil en todo el territorio provincial.

«La hipotermia terapéutica es el tratamiento de elección para la encefalopatía hipóxica-isquémica (EHI), una urgencia neonatal provocada por la falta de oxígeno al nacer que puede desencadenar daño cerebral, morbilidad significativa y una alta tasa de mortalidad. La EHI es la principal causa de discapacidad en el neurodesarrollo, como la parálisis cerebral. El tratamiento busca ejercer un efecto neuroprotector en el cerebro del bebé, reduciendo el metabolismo cerebral y frenando los mecanismos de lesión neuronal secundarios a la falta de oxigenación», explicó Silvina Arosio, coordinadora de Hipotermia Terapéutica.

A su vez, la profesional detalló que el procedimiento «consiste en disminuir de forma controlada la temperatura corporal del recién nacido —entre los 33 y 34 grados—, iniciando el tratamiento dentro de las primeras seis horas de vida. Este estado se mantiene durante 72 horas para luego dar paso a un proceso de recalentamiento gradual y prolongado».

«Esta terapéutica se realiza en unidades neonatales especializadas bajo monitorización continua y siguiendo rigurosos criterios médicos de inclusión. Su implementación representa un cambio sustancial en el pronóstico de estos niños y una nueva esperanza para sus familias», concluyó Arosio.

La incorporación de esta tecnología no solo jerarquiza la atención médica, sino que constituye un avance decisivo en materia de equidad e inclusión sanitaria. De este modo, la provincia acerca alta complejidad, tecnología de vanguardia y formación profesional.