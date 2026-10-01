Con cartelera de jerarquía Mercedes vivirá la 16ª edición de la Fiesta Regional del Mbaipy

La tradicional celebración que homenajea a uno de los platos típicos más entrañables de la región tendrá lugar este domingo 4 de octubre en el Sambódromo Municipal. Habrá música en vivo, baile y una gran convocatoria de vecinos y visitantes.

MERCEDES — La ciudad palpita una nueva edición de uno de sus eventos culturales y gastronómicos más convocantes. Este domingo 4 de octubre, a partir de las 09:30 horas, el Sambódromo Municipal será el escenario de la 16ª Fiesta Regional del Mbaipy, una jornada pensada para reencontrarse con las raíces, la música y los sabores tradicionales del litoral.

La propuesta convoca a toda la comunidad a disfrutar de un día al aire libre en familia y con amigos, donde el plato protagonista de la jornada —el clásico mbaipy— será el eje de un festejo que ya forma parte ineludible del calendario cultural de la región.

Una cartelera de jerarquía con sabor litoraleño

El encuentro contará con una destacada grilla artística que promete ponerle ritmo y emoción a la jornada. Entre los números principales confirmados se encuentran:

Santiago “Bocha” Sheridan , referente indiscutido de nuestra música chamamecera.

Los Matuá Mercedeños , trayendo el sentimiento y la identidad local.

Sangre Paiubrera, aportando juventud y energía al escenario.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca revalorizar las costumbres locales, generando un espacio de encuentro y disfrute para todas las edades. La invitación está abierta a vecinos de Mercedes y de toda la zona de influencia para compartir una verdadera fiesta de nuestra cultura.