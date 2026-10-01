Disponibilidad de Carnets de Manipulación de Alimentos

La Dirección de Bromatología comunica a la comunidad que ya se encuentran listos y disponibles los Carnets de Manipulación de Alimentos correspondientes a los vecinos que completaron el trámite y la capacitación correspondiente.

Los interesados figuran en el siguiente listado:

Gómez Silvia Teresa

Godoy Jimena

Zárate María Agustina

Acevedo Gabriela

Vilte Cintia Lorena

Méreles Vicente José

Pereyra Alan Gastón

Soto Paula

Disanti Mara Serena

Gutiérrez Pamela Johana de la Cruz

Flores Sergio

Flores Gonzalo Alejandro

Oviedo José Luis

Acuña Carlos Alfredo

Aguirre Priscila Jazmín

Aguedo Oscar Alberto

Almirón Belén

Alfonzo Javier

Gómez Carmen Dolores

Duarte María Silvia

Sánchez Rosalía Itatí

Alegre Ramón Alberto

Molina Edgar Javier

Miño Gastón Ezequiel

González Luis Darío

Ibarrola María Soledad

Konrad Daniel Esteban

Ledezma Andrea Verónica

Leoguera Karina Elizabeth

Moreira Pablo

Moreira Florencia Agustina

Tomás Felipe Nadir

Moreira Micaela Oriana

Mendieta Ramona Carmen

Miño Gloria

Núñez Andrea Itatí

Aguirre José Antonio

Núñez Lourdes Gisel

Ruiz Díaz Luana

Salas Karen Luciana

Saucedo Griselda Carolina

Arévalo María Belén

Cáceres María de los Ángeles

Centurión María Belén

Betancourt Lorenza Itatí

Barrios Marcelo Antonio

Benítez Ramona Belén

Barbona Graciela

Benítez Fernández Daniel

Barrios Eduardo

Amarilla Néstor Alfredo

Arce Nicolás

Oviedo Patricia Catalina

Pascua Lucrecia

Flores Darío

Gauto Telmo Daniel

Gonzales Gisela Eliana

Galeano Selva Noemí

Pelozo Valeria

Ramírez Ivon

González Federico José

Ramírez Matías Rafael

¿Cómo y dónde retirarlos?

Las personas mencionadas en el listado deberán acercarse a las oficinas de la Dirección de Bromatología en el horario de 08:00 a 12:00 hs, portando su documento de identidad para hacer entrega del carnet correspondiente.