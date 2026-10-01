Disponibilidad de Carnets de Manipulación de Alimentos
La Dirección de Bromatología comunica a la comunidad que ya se encuentran listos y disponibles los Carnets de Manipulación de Alimentos correspondientes a los vecinos que completaron el trámite y la capacitación correspondiente.
Los interesados figuran en el siguiente listado:
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Gómez Silvia Teresa
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Godoy Jimena
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Zárate María Agustina
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Acevedo Gabriela
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Vilte Cintia Lorena
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Méreles Vicente José
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Pereyra Alan Gastón
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Soto Paula
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Disanti Mara Serena
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Gutiérrez Pamela Johana de la Cruz
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Flores Sergio
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Flores Gonzalo Alejandro
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Oviedo José Luis
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Acuña Carlos Alfredo
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Aguirre Priscila Jazmín
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Aguedo Oscar Alberto
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Almirón Belén
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Alfonzo Javier
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Gómez Carmen Dolores
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Duarte María Silvia
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Sánchez Rosalía Itatí
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Alegre Ramón Alberto
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Molina Edgar Javier
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Miño Gastón Ezequiel
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González Luis Darío
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Ibarrola María Soledad
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Konrad Daniel Esteban
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Ledezma Andrea Verónica
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Leoguera Karina Elizabeth
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Moreira Pablo
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Moreira Florencia Agustina
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Tomás Felipe Nadir
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Moreira Micaela Oriana
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Mendieta Ramona Carmen
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Miño Gloria
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Núñez Andrea Itatí
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Aguirre José Antonio
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Núñez Lourdes Gisel
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Ruiz Díaz Luana
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Salas Karen Luciana
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Saucedo Griselda Carolina
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Arévalo María Belén
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Cáceres María de los Ángeles
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Centurión María Belén
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Betancourt Lorenza Itatí
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Barrios Marcelo Antonio
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Benítez Ramona Belén
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Barbona Graciela
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Benítez Fernández Daniel
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Barrios Eduardo
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Amarilla Néstor Alfredo
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Arce Nicolás
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Oviedo Patricia Catalina
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Pascua Lucrecia
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Flores Darío
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Gauto Telmo Daniel
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Gonzales Gisela Eliana
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Galeano Selva Noemí
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Pelozo Valeria
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Ramírez Ivon
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González Federico José
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Ramírez Matías Rafael
¿Cómo y dónde retirarlos?
Las personas mencionadas en el listado deberán acercarse a las oficinas de la Dirección de Bromatología en el horario de 08:00 a 12:00 hs, portando su documento de identidad para hacer entrega del carnet correspondiente.