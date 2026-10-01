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Disponibilidad de Carnets de Manipulación de Alimentos

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La Dirección de Bromatología comunica a la comunidad que ya se encuentran listos y disponibles los Carnets de Manipulación de Alimentos correspondientes a los vecinos que completaron el trámite y la capacitación correspondiente.

Los interesados figuran en el siguiente listado:

  • Gómez Silvia Teresa

  • Godoy Jimena

  • Zárate María Agustina

  • Acevedo Gabriela

  • Vilte Cintia Lorena

  • Méreles Vicente José

  • Pereyra Alan Gastón

  • Soto Paula

  • Disanti Mara Serena

  • Gutiérrez Pamela Johana de la Cruz

  • Flores Sergio

  • Flores Gonzalo Alejandro

  • Oviedo José Luis

  • Acuña Carlos Alfredo

  • Aguirre Priscila Jazmín

  • Aguedo Oscar Alberto

  • Almirón Belén

  • Alfonzo Javier

  • Gómez Carmen Dolores

  • Duarte María Silvia

  • Sánchez Rosalía Itatí

  • Alegre Ramón Alberto

  • Molina Edgar Javier

  • Miño Gastón Ezequiel

  • González Luis Darío

  • Ibarrola María Soledad

  • Konrad Daniel Esteban

  • Ledezma Andrea Verónica

  • Leoguera Karina Elizabeth

  • Moreira Pablo

  • Moreira Florencia Agustina

  • Tomás Felipe Nadir

  • Moreira Micaela Oriana

  • Mendieta Ramona Carmen

  • Miño Gloria

  • Núñez Andrea Itatí

  • Aguirre José Antonio

  • Núñez Lourdes Gisel

  • Ruiz Díaz Luana

  • Salas Karen Luciana

  • Saucedo Griselda Carolina

  • Arévalo María Belén

  • Cáceres María de los Ángeles

  • Centurión María Belén

  • Betancourt Lorenza Itatí

  • Barrios Marcelo Antonio

  • Benítez Ramona Belén

  • Barbona Graciela

  • Benítez Fernández Daniel

  • Barrios Eduardo

  • Amarilla Néstor Alfredo

  • Arce Nicolás

  • Oviedo Patricia Catalina

  • Pascua Lucrecia

  • Flores Darío

  • Gauto Telmo Daniel

  • Gonzales Gisela Eliana

  • Galeano Selva Noemí

  • Pelozo Valeria

  • Ramírez Ivon

  • González Federico José

  • Ramírez Matías Rafael

¿Cómo y dónde retirarlos?

Las personas mencionadas en el listado deberán acercarse a las oficinas de la Dirección de Bromatología en el horario de 08:00 a 12:00 hs, portando su documento de identidad para hacer entrega del carnet correspondiente.

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