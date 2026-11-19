El cronista de Sudamericana fue hasta el Barrio San José, donde comentó detalles del robo al Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 1. La institución se encuentra en la zona del cruce de calles Sáenz y Braille y en esta calle tiene un muro perimetral por el que los delincuentes entraron.

Los ladrones robaron caños de bronce de dos aires acondicionados tipo Split, equipos que fueron retirados para reparación. En tanto, sacaron lámparas y cables, ocasionando un cortocircuito que obligó a suspender la atención en la mañana del martes.

Desde la institución informaron que en la tarde del martes se reanudó la atención.