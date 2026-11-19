«Estamos trabajando en eso pasado el anuncio del aumento», declaró el gobernador Juan Pablo Valdes ante los medios. Recalcó que «el empleado público de Corrientes está entre los mejores pagos de la región». Asimismo, el mandatario señaló que los ingresos por coparticipación volvieron a caer y que la Provincia sigue de cerca su evolución antes de tomar una decisión. Según indicó, la baja ronda el 3% y representa cerca de $7.000 millones menos. También planteó que los feriados podrían haber influido en la recaudación, aunque advirtió que la caída continúa hacia el cierre del mes.

Sobre los aumentos salariales, defendió la política provincial de mantener el equilibrio fiscal y sostuvo que el incremento compuesto otorgado alcanza aproximadamente el 28,5%. Dijo que la intención es mejorar los ingresos sin comprometer los servicios estatales y señaló que, a su entender, los empleados públicos correntinos se encuentran entre los mejores pagos del país.

Obras e infraestructura

El mandatario indicó que la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la capital está en ejecución y que la autovía de la Ruta Nacional 12 tiene como fecha estimada de finalización julio de 2027. Además, afirmó que la Provincia busca adelantar la licitación de cuatro obras de infraestructura para que puedan comenzar a principios del año próximo, con prioridad en el sur provincial.

Valdés también se refirió a la ley de cabotaje, cuyo tratamiento podría comenzar la semana próxima. Consideró que la iniciativa es necesaria para reducir los costos logísticos y promover el transporte fluvial, al ampliar la disponibilidad de barcos y fletes. Según explicó, una mayor actividad podría impulsar la demanda y generar más puestos de trabajo.

Reforma electoral y agenda provincial

Consultado sobre las PASO, ratificó la postura de la Provincia a favor de eliminarlas y consideró que las colectoras podrían ser una alternativa para resolver diferencias entre sectores políticos. «Es una posible solución», expresó, aunque aclaró que se trata de una herramienta para debatir.

El gobernador también informó que continuará recorriendo el interior: estará en Paso de la Patria y Saladas, y el sábado prevé asistir a la Fiesta Nacional de la Naranja, en Bella Vista. Además, señaló que el Gobierno sigue de cerca la situación hídrica y gestiona acompañamiento nacional para obras de defensa en Paso de la Patria y una intervención en Itatí.