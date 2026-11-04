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Plus Unificado: desde este jueves 5 comienza el pago para la administración pública

El beneficio salarial que perciben los agentes de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados, se abonará entre el 5 y el viernes 13.

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El Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) correspondiente a noviembre comenzará a pagarse este jueves 5, día que percibirán los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1.

El miércoles 11, cobrarán aquellos con documentos terminados en 2 y 3; este tramo estará disponible desde el viernes 6, a través de los medios digitales. El jueves 12 será el turno de los finalizados en 4 y 5.

 

El cronograma de pago del Plus Unificado termina el viernes 13, con el pago a las terminaciones en 6, 7, 8 y 9.

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