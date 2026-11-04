Plus Unificado: desde este jueves 5 comienza el pago para la administración pública

El Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) correspondiente a noviembre comenzará a pagarse este jueves 5, día que percibirán los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1.

El miércoles 11, cobrarán aquellos con documentos terminados en 2 y 3; este tramo estará disponible desde el viernes 6, a través de los medios digitales. El jueves 12 será el turno de los finalizados en 4 y 5.

El cronograma de pago del Plus Unificado termina el viernes 13, con el pago a las terminaciones en 6, 7, 8 y 9.