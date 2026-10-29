El Municipio avanza con el hormigonado de la calle Santa Fé

La Municipalidad de Mercedes continúa con las obras de pavimentación sobre calle Santa Fe, que contribuye a mejorar la infraestructura urbana y la conectividad entre los distintos barrios de la ciudad.

El intendente Víctor Manuel Cemborain recorrió el sector para supervisar el avance de los trabajos. Hasta el momento, ya se concretaron tres cuadras y se avanza en la preparación del próximo tramo para dar continuidad a la obra.

Durante la recorrida, los vecinos compartieron con el Intendente su alegría y satisfacción por estos trabajos, que representan una mejora para el barrio, favorecen la circulación y contribuyen a una mejor calidad de vida.