Caso Loan: un testigo aseguró que firmó un acta sin ver la prueba

Ramón González, vecino que llegó al campo donde se desarrollaban las tareas investigativas por la desaparición de Loan Peña, declaró que firmó un acta como testigo de la recolección de una prueba que, según sostuvo, nunca le habrían mostrado. El episodio ocurrió en 2024 cuando acompañaba a un chofer que transportaba sándwiches y agua para los efectivos policiales que trabajaban en el lugar, quienes lo interceptaron y le solicitaron que participara del procedimiento.

González habría firmado un documento en el que constaba que había presenciado el secuestro de un elemento que sería una prenda con presunta sangre. Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, esa evidencia no habría sido exhibida ante él.

Otro de los puntos que trascendieron sobre su declaración es que González no sabría leer, una circunstancia que cobra relevancia en relación con la firma del acta y con las condiciones en las que se habría desarrollado el procedimiento.