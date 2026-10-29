Hallan muerto a un jubilado sobre una vereda

Un jubilado de 68 años fue encontrado muerto sobre una vereda del capitalino Laguna Seca a la altura de la avenida Medrano y su intersección de la calle Ombú.

El alerta se dio alrededor de las 6:30, cuando transeúntes de la zona advirtieron la presencia del hombre tendido en el suelo e hicieron un llamado urgente al servicio de emergencias 911.

De acuerdo a las primeras averiguaciones policiales, la víctima era un vecino del barrio que residía a muy pocas casas del lugar donde fue encontrado. Las autoridades indicaron que en la escena no se observaron indicios de violencia ni la intervención de terceros, por lo que la principal hipótesis señala que se trató de una muerte por causas naturales.

En diálogo Radio LT7, un vecino de la zona identificado como Jorge quien comentó que la víctima era su amigo y que vivía en un alquiler a la vuelta, aunque admitió que llamativamente nunca supo su verdadero nombre. Además, recordó que solía verlo frecuentemente cuando caminaba hacia la estación de servicio ubicada en la intersección de Cazadores Correntinos y Medrano para buscar agua.

«Hace cuatro o cinco días hablé con él por última vez. Estaba contento porque estaba por cobrar su jubilación», expresó el vecino ante los micrófonos radiales.

En tanto, el cuerpo del hombre fue levantado y trasladado a la morgue judicial por el transporte patológico de la Policía de Corrientes, donde se realizarán los exámenes correspondientes para confirmar fehacientemente los motivos del deceso.