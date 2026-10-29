Schaefer defendió la investigación y aseguró que los rastrillajes se realizaron sin irregularidades

El fiscal Carlos Schaefer, quien interviene en el juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, destacó la importancia de los testimonios que se escucharon esta semana, en los que declararon personas que participaron en distintos procedimientos policiales realizados durante la investigación. Según sostuvo, los testigos fueron concretos al explicar cómo se llevaron adelante las actuaciones y señalaron que las personas convocadas para algunos de esos procedimientos fueron elegidas al azar, sin maniobras ni direccionamientos.

«Eso no solo nos ratifica que se hizo todo por buscar a Loan, se buscaba un chico perdido, lo cual no solo sabemos que nunca lo iban a encontrar porque no se había perdido, lo habían llevado ahí», expresó Schaefer al referirse a los operativos desplegados para dar con el paradero del niño.

En ese sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que las declaraciones resultan fundamentales para demostrar ante el tribunal cómo se desarrolló la investigación y responder a los cuestionamientos planteados por las defensas, particularmente en relación con la recolección de pruebas y los procedimientos realizados por la Policía.

«Nosotros necesitamos probarlo. Si tuviéramos un testigo que es conocido de los policías o que fue llamado, no al azar, sino seleccionado por ellos, ya estaríamos hablando de algo un poquito más raro», explicó el fiscal, al marcar la importancia de establecer si las actuaciones se realizaron de manera regular.

Schaefer también señaló que, durante el proceso, se busca acreditar el trabajo realizado por los efectivos, los rastrillajes y las distintas medidas de investigación que se desplegaron para intentar encontrar a Loan. En ese marco, sostuvo que las declaraciones permiten reconstruir las tareas realizadas y dimensionar los recursos que el Estado destinó a la búsqueda.

«Está en juego un comisario, es decir, está en juego también toda la actuación policial», afirmó, al explicar por qué resulta necesario revisar y respaldar cada uno de los procedimientos ante los jueces.

Otro de los puntos abordados por el fiscal fue la cantidad de operativos y elementos que se analizaron durante la investigación. Entre los ejemplos mencionó la recolección de muestras de sangre que, según indicó, correspondían a un perro, además de otras evidencias que fueron sometidas a análisis para comprobar o descartar distintas hipótesis.

Para Schaefer, el objetivo es demostrar que las líneas de investigación fueron examinadas y que se realizaron numerosas tareas de búsqueda, aunque ninguna permitió encontrar al niño.

«Con que uno solamente me diga que se rastrillaron 35 mil o 35 hectáreas del lugar, o lo que fuese, eso ya me demuestra que se rastrilló, se lo buscó a Loan», sostuvo.

El fiscal insistió en que el trabajo realizado debe ser acreditado ante el tribunal, independientemente de los cuestionamientos formulados por las defensas. Según explicó, aunque algunos elementos ya hayan sido descartados durante etapas anteriores, es necesario volver sobre esas actuaciones para que los jueces puedan evaluar qué ocurrió y cómo se desarrolló la investigación.

De cara a la continuidad del juicio, Schaefer confirmó que está prevista la declaración de nueve testigos en una sola jornada. Aclaró que la cantidad de testimonios que pueden recibirse depende de la complejidad de cada declaración y del tiempo que demande responder las preguntas.

«Se pueden llevar adelante nueve testimonios, por ejemplo, pero esa decisión la toma el tribunal», explicó.

La mayoría de los testigos convocados para la próxima audiencia, indicó, estará vinculada con los procedimientos de recolección de pruebas y las actuaciones realizadas en el lugar de los hechos.