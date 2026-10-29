Charla abierta con Bernardo Stamateas en Mercedes
La Municipalidad de Mercedes, a través de la Dirección de Cultura, anunció la realización de una charla abierta y gratuita brindada por el reconocido psicólogo, escritor y conferencista Bernardo Stamateas. El evento se perfila como una destacada propuesta comunitaria para la reflexión y el desarrollo personal.
La cita tendrá lugar el próximo lunes 9 de noviembre a las 20:30 horas en las instalaciones del Club Atlético Mercedes.
Un espacio para la reflexión y el aprendizaje
Desde la organización comunitaria destacaron que la visita de Stamateas representa una valiosa oportunidad para que los vecinos de la ciudad compartan un espacio de intercambio a partir de las experiencias, herramientas y conocimientos que caracterizan al autor en sus recorridos por todo el país.
El encuentro ha sido ideado con el propósito central de inspirar, motivar y ofrecer herramientas prácticas para la vida cotidiana, abordando temáticas vinculadas al bienestar emocional y las relaciones humanas.
Detalles de la convocatoria:
-
Evento: Charla abierta con Bernardo Stamateas.
-
Organiza: Municipalidad de Mercedes – Dirección de Cultura.
-
Fecha: Lunes 9 de noviembre.
-
Hora: 20:30 hs.
-
Lugar: Club Atlético Mercedes.
-
Entrada: Libre y gratuita.
Desde el área comunal reiteraron la invitación a toda la comunidad mercedeña a sumarse a este acontecimiento cultural y educativo de gran convocatoria.