Charla abierta con Bernardo Stamateas en Mercedes

La Municipalidad de Mercedes, a través de la Dirección de Cultura, anunció la realización de una charla abierta y gratuita brindada por el reconocido psicólogo, escritor y conferencista Bernardo Stamateas. El evento se perfila como una destacada propuesta comunitaria para la reflexión y el desarrollo personal.

La cita tendrá lugar el próximo lunes 9 de noviembre a las 20:30 horas en las instalaciones del Club Atlético Mercedes.

Un espacio para la reflexión y el aprendizaje

Desde la organización comunitaria destacaron que la visita de Stamateas representa una valiosa oportunidad para que los vecinos de la ciudad compartan un espacio de intercambio a partir de las experiencias, herramientas y conocimientos que caracterizan al autor en sus recorridos por todo el país.

El encuentro ha sido ideado con el propósito central de inspirar, motivar y ofrecer herramientas prácticas para la vida cotidiana, abordando temáticas vinculadas al bienestar emocional y las relaciones humanas.

Detalles de la convocatoria:

Evento: Charla abierta con Bernardo Stamateas.

Organiza: Municipalidad de Mercedes – Dirección de Cultura.

Fecha: Lunes 9 de noviembre.

Hora: 20:30 hs.

Lugar: Club Atlético Mercedes.

Entrada: Libre y gratuita.

Desde el área comunal reiteraron la invitación a toda la comunidad mercedeña a sumarse a este acontecimiento cultural y educativo de gran convocatoria.