Abogado de la familia de Nancy Godoy: «La hipótesis primaria es el abuso sexual seguido de muerte»

El doctor Gustavo Briend, abogado de la familia de la maestra rural Nancy Godoy, víctima de femicidio, dijo en declaraciones a Radio Dos sobre la autopsia que se espera «que pueda ayudar jurídicamente». El querellante sostuvo además que la hipótesis primaria es el abuso sexual seguido de muerte. También dijo que se investiga «si llegó o no a la escuela».

Sobre la autopsia, señaló que se espera saber si hubo un ataque sexual, si el cuerpo fue tirado ahí, si fue plantado o si fue el lugar del hecho». «El cuerpo habla», remarcó respecto de las pruebas que pueden surgir.

En tanto, señaló que «no tenemos dudas de quién la mató», y agregó que se va a robustecer línea investigativa, con el resultado de las comunicaciones de dispositivos telefónicos.

«La hipótesis primaria es la de esa persona que se desdijo, acusada falso testimonio, está colaborando y sería abuso sexual seguido de muerte», dijo el doctor Briend en declaraciones a Radio Dos.

Finalmente, señaló si la maestra Nancy Godoy llegó o no a la escuela. «Es una hipótesis de trabajo, no descartamos ninguna posibilidad», concluyó Briend.