Policiales

Un preso intentó estafarla y terminó contándole su día

La mujer relató que recibió varias llamadas de un hombre que estaba detenido y que buscaba engañarla. Con el paso del tiempo, las conversaciones tomaron un rumbo inesperado y la historia se viralizó.

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Una mujer contó en su cuenta de X que un hombre detenido la llamó para intentar estafarla y que, después de ese primer contacto, volvió a comunicarse para contarle cómo había sido su día. La situación ocurrió durante una serie de llamadas telefónicas que, según relató, terminaron convirtiéndose en conversaciones habituales.

Lo que comenzó como un posible intento de engaño tomó un giro inesperado cuando el hombre volvió a contactarla, esta vez para compartir detalles de su jornada. Con el correr de las comunicaciones, la mujer aseguró que terminó acostumbrándose a las llamadas y se enganchó con aquella dinámica.

La protagonista decidió compartir la experiencia en redes sociales, donde la publicación se viralizó durante los últimos días y generó una gran variedad de respuestas.

La historia llamó la atención por lo insólito de la situación: un contacto que habría comenzado con un intento de estafa terminó transformándose en una rutina de conversaciones entre dos desconocidos.

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