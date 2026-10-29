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El insólito hallazgo que sorprendió a los vecinos de Berisso

Un animal apareció en una parada de colectivos y desconcertó a quienes pasaban por el lugar. Las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 29/10/2026
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Un zorro embalsamado fue encontrado en los últimos días en una parada de colectivos de Berisso, provincia de Buenos Aires, frente a la Escuela N° 1, sobre la avenida Montevideo, entre las calles 5 y 6. El hallazgo sorprendió a los vecinos de la zona, que inicialmente creyeron que se trataba de un perro que permanecía inmóvil.

La presencia del animal llamó la atención de quienes circulaban por el sector y, poco después, las imágenes comenzaron a difundirse en las redes sociales, donde provocaron distintas reacciones.

Por el momento, se desconoce quién dejó el zorro en la parada y cuáles fueron las circunstancias del hecho. En tanto, las cámaras de seguridad de la zona podrían aportar información para intentar esclarecer lo sucedido.

El episodio generó curiosidad entre los vecinos, especialmente por el lugar elegido para dejar al animal, en un punto de circulación habitual frente a una institución educativa.

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