Las ventas en supermercados y mayoristas no repuntan: cayeron más del 3% interanual en agosto
El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que en los supermercados bajaron un 3,7%, mientras que en los mayoristas un 3,6%.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que las ventas en supermercados bajaron un 3,7% en agosto en la comparación interanual y un 0,8% con respecto a julio. También detalló que se registraron caídas en los autoservicios mayoristas, aunque crecieron en los centros de compras.
En un informe, el Indec se refirió a la actividad comercial en los supermercados en el octavo mes del año: «En agosto de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 3,7% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-agosto de 2026 presenta una disminución de 2,8% respecto a igual período de 2025″.
En tanto, destacó el monto que se alcanzó en agosto: «Para agosto de 2026, las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Supermercados sumaron 2.616.930,1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 24,2% respecto al mismo mes del año anterior».
En este marco, el Indec marcó los movimientos en distintos rubros. «En las ventas totales a precios corrientes, durante agosto de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron ‘Carnes’, con 38,5%; ‘Verdulería y frutería’, con 32,6%; ‘Artículos de limpieza y perfumería’, con 25,6%; y ‘Alimentos preparados y rotisería’, con 25,1%», señaló.