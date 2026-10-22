Las ventas en supermercados y mayoristas no repuntan: cayeron más del 3% interanual en agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que las ventas en supermercados bajaron un 3,7% en agosto en la comparación interanual y un 0,8% con respecto a julio. También detalló que se registraron caídas en los autoservicios mayoristas, aunque crecieron en los centros de compras.

En un informe, el Indec se refirió a la actividad comercial en los supermercados en el octavo mes del año: «En agosto de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 3,7% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-agosto de 2026 presenta una disminución de 2,8% respecto a igual período de 2025″.