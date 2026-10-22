Docente fue imputado en Mercedes, pero continuará en libertad bajo restricciones

El maestro Luis Couthiño, ampliamente conocido en la zona como “Luisito”, fue formalmente investigado bajo cinco calificaciones legales que incluyen abuso de autoridad, lesiones leves y posibles delitos de índole sexual en perjuicio de menores de edad.

Entre la imputación y la libertad condicional

Uno de los ejes centrales de la resolución adoptada en la Ciudad Judicial fue la decisión de permitir que el docente transite el proceso penal en libertad, una medida que no implica el cierre de la investigación ni la desvinculación del acusado.

Para garantizar el normal desarrollo de la causa mientras la Fiscalía continúa reuniendo elementos probatorios, la Justicia le impuso pautas de conducta y medidas restrictivas.

Por su parte, el abogado defensor Juan Ignacio Karam confirmó que su cliente afrontará el proceso en libertad y valoró de forma favorable el temperamento adoptado para la estrategia legal. El letrado recordó que una imputación constituye una vinculación formal a la pesquisa, pero de ningún modo equivale a una condena ni prueba la responsabilidad penal del acusado. Asimismo, prefirió no profundizar públicamente en los hechos debido a la necesidad de resguardar la intimidad de los menores y sus familias.

Preocupación en el ámbito educativo

El caso generó profunda inquietud en la comunidad educativa. Couthiño se desempeñaba en la Escuela N.º 563 “Faustino Sarmiento” de Colonia Carlos Pellegrini y, con posterioridad, había sido derivado a cumplir funciones en la Escuela Cabecera N.º 125 de La Cruz. Esta reasignación desató reclamos de explicaciones por parte de los padres y tutores hacia las autoridades competentes.

El expediente judicial continúa abierto bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que tendrá a su cargo la recolección de nuevas pruebas para sostener las acusaciones, mientras que la defensa evaluará los pasos a seguir dentro del proceso. El caso mantiene en vilo a Mercedes, Colonia Carlos Pellegrini y otras localidades de la provincia a la espera de nuevas definiciones.