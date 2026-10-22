Avanzan las obras viales y de entubamiento en el barrio Merceditas

La intervención comprende la colocación y reposición de tubos en un punto estratégico del sector, una obra clave proyectada para optimizar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos en los días de lluvia.

Mejoras integrales en la transitabilidad

Además del entubamiento, las tareas en la zona incluyen el perfilado de la calzada y trabajos de enripiado. Estas acciones conjuntas apuntan a mejorar de manera sustancial las condiciones de circulación y la seguridad vial de los vecinos y productores que transitan diariamente por el lugar.

La recorrida de las autoridades locales y provinciales ratifica el trabajo coordinado para dar respuesta a demandas históricas de infraestructura en los distintos barrios de la ciudad.