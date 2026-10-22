Avanzan las obras viales y de entubamiento en el barrio Merceditas
El intendente Víctor Cemborain, acompañado por el jefe de Vialidad Zonal, Rafael Escalante, realizó una recorrida de supervisión por los trabajos de infraestructura que la Dirección de Vialidad Provincial lleva adelante en el sector de chacras del barrio Merceditas.
La intervención comprende la colocación y reposición de tubos en un punto estratégico del sector, una obra clave proyectada para optimizar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos en los días de lluvia.
Mejoras integrales en la transitabilidad
Además del entubamiento, las tareas en la zona incluyen el perfilado de la calzada y trabajos de enripiado. Estas acciones conjuntas apuntan a mejorar de manera sustancial las condiciones de circulación y la seguridad vial de los vecinos y productores que transitan diariamente por el lugar.
La recorrida de las autoridades locales y provinciales ratifica el trabajo coordinado para dar respuesta a demandas históricas de infraestructura en los distintos barrios de la ciudad.