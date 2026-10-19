Miles de personas se dieron cita para festejar y rendir homenaje a las madres en su día

El domingo 18 de octubre, en el Sambódromo Municipal, se vivió una jornada inolvidable con la gran Fiesta del Día de la Madre, organizada por la dirección de cultura de la Municipalidad de Mercedes.

El evento contó con la presencia del Intendente Víctor Cemborain, acompañado por la Secretaria de Acción Social, Sra. Elvira Sánchez, el Director de Cultura, Sr. Rodrigo Cañete, la Directora de Educación, Lic. Luisa Urdangarin, y demás autoridades del departamento.

Más de 10 mil personas se dieron cita para festejar y rendir homenaje a las madres en su día, disfrutando de un espectáculo lleno de arte y música desde la dirección de cultura municipal , se presentaron los Talleres Culturales, el Ballet Municipal «La Vieja Querencia», y destacados artistas locales y regionales: Alicia Cáceres y Vera-Monzón, Gustavo Miqueri con «Trébol de Ases», Los Cerveceros, Leo y su Grupo Límite, y Antonio Ovelar y los Millers.

También se destaca la participación de los emprendedores con sus trabajos muy bonitos que dió un marco especial a este hermoso evento