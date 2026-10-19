Cierra con alta convocatoria el programa «Ver para Ser Libres» en Mercedes

Con una importante concurrencia de público, concluyó el último día de atención del programa «Ver para Ser Libres» en la Municipalidad de Mercedes. La iniciativa estuvo dirigida a niños y adolescentes de 6 a 17 años, a quienes se les brindaron controles oftalmológicos y la entrega gratuita de anteojos.

Durante la jornada, numerosas familias se acercaron al edificio municipal para participar del operativo sanitario, el cual forma parte de un esfuerzo articulado entre distintos niveles de gobierno e instituciones.

Articulación institucional

Desde la organización destacaron que la implementación del programa es posible mediante el trabajo conjunto entre:

Municipalidad de Mercedes — Gobierno Municipal de Mercedes

Gobierno de Corrientes

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Capital Humano — República Argentina

Universidad Nacional del Nordeste

Mediante esta cooperación entre el municipio, las administraciones provincial y nacional, y el ámbito universitario, se facilita el acceso a prestaciones de salud visual para los jóvenes de la ciudad.