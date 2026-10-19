Docente desaparecida: 12 días sin Nancy, intensifican la búsqueda y sigue el misterio

Ya pasaron 12 días del último contacto telefónico de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años que desapareció en un paraje del Departamento de Esquina que es intensamente buscada y no se tiene ningún rastro sobre su paradero. Un peón está siendo investigado. La familia se manifestó para pedir justicia.

La maestra trabajaba en la escuela N°626 del Paraje El Malezal, cerca de la localidad Esquina y llegar hasta el lugar le llevaba varias horas con una parada previa en una estancia. Tenía que atravesar a caballo una zona cubierta de malezas y bañados.

Según informó la familia, Nancy se había comunicado por última vez con uno de sus hijos el miércoles 7 tras lo cual dejó de contestar, lo que se informó era una situación habitual por la falta de señal y conectividad en la zona.

Por esta razón, la denuncia por su desaparición llegó siete días después del último contacto, el 15 de octubre.

Sobre los últimos movimientos de la docente, previa el periodista Schweizer, detalló en diálogo con Radio Dos que antes de dirigirse a la estancia y luego a la escuela, Godoy realiza algunas actividades en el centro de Esquina.

Escuchar radio

«Saca dinero de un cajero y va a un supermercado, todo eso está registrado a través de cámaras», mencionó y agregó que luego de esto, «se dirige al campo para ir a la escuela, en jurisdicción de Pueblo Libertador, una zona agreste con pajonales, tenía dos horas y lo hacía con un caballo que le prestaban en la estancia».

Se informó que en la escuela se encontraron las luces prendidas, no se encuentra su celular y ningún rastro de la mujer.

«Se la busca con móviles policiales, caballos, drones, perros, bomberos voluntarios, y vecinos. Es una zona inhóspita, hay muy pocas viviendas y malezal con bañados», concluyó el periodista de Esquina.

Hoy se cumplen 12 días sin novedades sobre el paradero de la docente Nancy Estela Godoy y continúa la búsqueda.