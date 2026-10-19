Inundaciones en Corrientes: hay 380 personas autoevacuadas en barrios de Capital
"En éstos momentos hay 380 personas autoevacuadas, lo que implica 103 familias", precisó Lucas Carballo, Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Corrientes, al brindar los datos actualizados sobre la situación en la costa de la ciudad. El funcionario municipal subrayó que "no tenemos centros de evacuados. Por ahora, todas las familias están autoevacuadas".
«Hoy amanecimos con el río en un nivel de 7.07 m, superando la etapa de evacuación. Desde la Municipalidad estamos trabajando en atender a los autoevacuados que van a casas de vecinos o familiares. Todos quedan a custodiar los bienes porque hay mucha gente que por la noche llega en canoas y se dedica a robar», comentó Lucas Carballo.
«Tal como informamos, nosotros dividimos la ciudad en zona sur, donde tenemos 33 personas de 100 familias autoevacuadas, y en la zona norte, con 280 personas de 70m familias», dijo
Carballo contó que desde la comuna «se les está garantizando cena caliente y almuerzo en los centros que habilitamos en los comedores de Punta Taitalo, Santa María, Río Paraná y Plácido Martínez».