Liga Argentina: Primer festejo de Comunicaciones en casa

El aurinegro sufrió más de la cuenta, pero terminó festejando ante El Ceibo por 92 a 88 en tiempo suplementario, luego de igualar en 77 durante el tiempo regular. Tras dominar el primer cuarto, Comu perdió el control del juego, permitió la reacción de la visita y debió apelar a su juego colectivo para quedarse con una valiosa victoria. Agustín Bruner fue el goleador en el local con 18 puntos y Pablo Grosso de El Ceibo con 20 fue el mayor anotador del juego.

Buen arranque de Comu y, especialmente, de Marcos Panozzo, autor de los primeros seis puntos con los que el local se puso en ventaja. Un triple de Quiroga marcó la máxima diferencia cuando se habían disputado tres minutos, lo que llevó al técnico visitante a pedir minuto para ajustar la defensa.

Con un parcial de 14-0 para el aurinegro en cuatro minutos, llegaron los cambios en ambos equipos. La visita no encontraba fluidez en ataque y su técnico buscaba respuestas entre los sustitutos, pero no las encontraba. Para el local, todo parecía menos complicado y la diferencia se extendía, sustentada en una presión en toda la cancha muy efectiva.

El Ceibo tardó más de cinco minutos en anotar sus primeros puntos y, a partir de allí, pareció acomodarse en el juego, aunque el primer cuarto se cerró a favor del local por 25 a 10.

En los primeros minutos del segundo cuarto, la visita mostró una defensa mejorada que le permitió correr la cancha, aunque sin ser efectivo. Duró poco, porque rápidamente el local volvió a encontrar gol en ataque a través de diferentes jugadores, para mantener una diferencia de 15 puntos cuando promediaba el parcial (35-20). Pasaron varios minutos en los que ambos equipos fueron y vinieron sin poder anotar. De esa manera, se cerró el primer tiempo con el local ganando 41 a 27, con una buena producción de Panozzo, autor de 10 puntos, y Cáffaro, quien sumó 8 unidades para la visita.

En la segunda etapa, El Ceibo mejoró considerablemente su efectividad y, con el lanzamiento de tres puntos, comenzó a recortar la diferencia hasta ponerse a seis (44-40) cuando restaban 5:06. El parcial de 13-3 a favor de la visita lo decía todo. Comu acumulaba pérdidas y estaba lejos del nivel de juego que había mostrado como equipo en la primera etapa. A falta de 2:43, El Ceibo logró empatar el partido en 49.

El encuentro se emparejó, pero la visita seguía castigando desde la línea de tres puntos, su arma más efectiva. Sobre el final, con la aparición de Bruner, el local logró tomar una ventaja de cinco puntos para irse al último descanso largo arriba en el marcador por 65 a 60.

En el último período Cravero fue la pieza ofensiva que le permitió a El Ceibo pasar al frente 61 a 60. Los equipos se alternaban el protagonismo en el marcador.

Comu recuperó su identidad defensiva y, a partir de allí, logró ponerse arriba en el marcador corriendo la cancha. Así, sacó diez puntos de ventaja (76-66) cuando restaban 1:52. Pero El Ceibo no se entregó y, en el tramo final, aprovechó la falta de gol del local para acercarse. A falta de 18,1 segundos, se puso a tres puntos (76-73).

Cuando el local debía reponer, le sancionaron cinco segundos y la definición quedó en manos de la visita, que sumó dos puntos con una bandeja de zurda de Rojas. Un libre de Montani y una nueva penetración de la flor dejaron el juego empatado en 77 y obligaron a jugar el suplementario.

La paridad volvió a hacerse presente en el tiempo extra. En ese contexto, Comu logró hacer prevalecer su juego colectivo, con Pividori y Bruner como principales armas ofensivas, para quedarse con la victoria por 92 a 88.