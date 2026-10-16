Con ilusión renovada, Comunicaciones debuta en la Liga Argentina ante El Ceibo

El Club Comunicaciones afrontará este sábado 17 su primer compromiso de la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquetbol. Desde las 21.30, el aurinegro recibirá a El Ceibo de San Francisco, Córdoba, en su estadio, con la ilusión de comenzar el torneo con una victoria.

Las entradas tendrán un valor de $10.000 para el público general y $5.000 para jubilados. Como en temporadas anteriores, los asistentes podrán ubicarse libremente en el sector del estadio que deseen. Los árbitros del encuentro serán Silvio Guzmán y Alejandro Costa.

La preparación aurinegra

Comunicaciones lleva más de un mes de trabajo y disputó dos encuentros amistosos como parte de su preparación. El primero fue ante Regatas Corrientes, en la ciudad de Saladas, y el segundo frente a La Unión de Colón, en Chajarí. En ambos partidos sufrió derrotas, aunque los encuentros sirvieron para identificar aspectos por corregir de cara al inicio de la competencia.

Esta semana, durante la presentación del plantel, el entrenador Ignacio “Titi” Barsanti dejó en claro cuál es la ambición del equipo. “Hoy no sabemos para qué estamos, pero tenemos en la cabeza que queremos ganar el torneo. Ese es nuestro desafío principal y vamos a hacer todo lo posible”, afirmó.

Por su parte, el capitán Tobías Franchella también expresó su confianza en el grupo y destacó la importancia de la unión entre sus integrantes. “Estamos consolidando un grupo hermoso, que para mí es la base de todo para después poder lograr cosas importantes”, señaló.

El Ceibo, un rival que llega con aspiraciones

El conjunto de San Francisco fue finalista de la Conferencia Norte y cayó en esa instancia frente a Mitre de Posadas. Sus dirigentes decidieron adquirir una plaza para competir en la Liga Argentina, manteniendo la base del plantel que llegó a la final del Torneo Federal e incorporando algunos refuerzos.

El Ceibo completó su preparación con seis amistosos disputados en pocas semanas, con un saldo de cuatro victorias y dos derrotas. Venció a Bochas de Colonia Caroya tanto de local como de visitante, a Sportivo Suardi como visitante por el Súper 6 y a El Tala por la Copa Ciudad de San Francisco. Sus dos caídas fueron ante San Isidro, una por el Súper 6 y otra por la Copa Ciudad.

El plantel de Comunicaciones

El equipo aurinegro está integrado por Lautaro Pividori, Agustín Bruner, Tobías Franchella, Facundo Wolinsky, Tomás Allende, Nicolás Quiroga, Aquiles Montani Wortzel, Marcos Panozzo, Tomás Nally, Edwin Niebles, Alejo Giles y Santiago Lezcano estos dos últimos juveniles. EL coach es Ignacio Barsanti, Asistentes: Agustín Pujol y Joaquín Escalante. Preparador Físico Franco Marzani.