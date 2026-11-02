El Concejo Deliberante avanzó en nuevos programas municipales y pedidos de informes durante su 9ª Sesión Ordinaria

Este viernes 30 de octubre se llevó adelante la 9ª Sesión Ordinaria, en la que el Departamento Ejecutivo elevó diversos expedientes y el estado de Tesorería correspondiente a los meses de agosto y septiembre.

Despachos de Comisiones aprobados: • Creación del Programa Municipal de Concientización y Cuidado de Veredas y Calles. • Creación del Programa Municipal “Bancos Amarillos – Septiembre por la Prevención”. • Régimen y procedimiento para la nominación de calles, plazas y demás espacios públicos. • Modificación de la integración de la Comisión de Estética y Patrimonio de la Ciudad.

Proyectos de los bloques:

• Desarrollo y Comunidad: creación del Programa Municipal de Arbolado Urbano “Mercedes Verde”, girado a la Comisión de Medio Ambiente; y solicitud de mantenimiento de alcantarillas sobre avenida Lavalle.

• Vamos Mercedes: propuesta para establecer sectores de estacionamiento para motocicletas en el entorno de la Plaza 25 de Mayo, girada a comisión.

• Pedro Ferré: solicitud de instalación de reductores de velocidad en calle Rivadavia, entre Paraguay Chiró y Lavalle.

• Raúl Alfonsín: solicitud a la empresa Aguas de Corrientes para que informe si cuenta con grupos electrógenos y sistemas alternativos de suministro eléctrico que garanticen el funcionamiento de las bombas de distribución de agua a la comunidad, iniciativa que fue aprobada. También presentó la creación del “Paseo de los Empleados Municipales” y el proyecto “Mercedes Accesible”, ambos girados a comisión.

Además, se aprobó la Declaración de Interés correspondiente al Reconocimiento Anual a la Juventud 2026.

• Unión Cívica Radical: solicitud de reparación de los badenes ubicados sobre avenida Lavalle, aprobada.

• Partido Popular: aprobación de la Declaración de Interés del Festival del Iberá, organizado por Roberto Carlos Ávalos en Mercedes desde hace más de 25 años.