Locales

Luisa Urdangarín asumió como secretaria de Gobierno Municipal

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En un acto institucional llevado a cabo en las instalaciones de la comuna, el intendente municipal, Víctor Cemborain, tomó juramento formal a la Lic. Luisa Urdangarín como la nueva titular de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad.

La ceremonia contó con la presencia de destacadas autoridades locales, entre ellas el viceintendente Martín Díaz, la presidenta del Concejo Deliberante, concejales de los distintos bloques políticos y funcionarios integrantes del gabinete municipal, quienes acompañaron el inicio de esta nueva etapa en la administración comunal.

Durante la asunción, se destacó la trayectoria y el perfil profesional de la Lic. Urdangarín, quien asumirá la responsabilidad de liderar una de las carteras clave del Ejecutivo local, enfocada en la articulación política, la gestión administrativa y el fortalecimiento del vínculo entre el municipio y la comunidad mercedeña.

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