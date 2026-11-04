Avanzan con estudios para determinar la fecha, la escena del crimen y perfiles genéticos

El decano del Instituto Médico Forense, José Luis Gálvez, detalló en declaraciones a Radio Dos, el procedimiento de la autopsia al cuerpo de la maestra Nancy Godoy, asesinada en un paraje rural del Departamento de Esquina y dijo que los hallazgos demuestran «que fue una muerte traumática con lesiones cortantes» y agregó que se está determinando cuántas fueron vitales y cuántas no. El profesional señaló que se culminó con la primera etapa y que ahora se avanza en los diferentes estudios de laboratorio para determinar la fecha, la escena del crimen y perfiles genéticos.

El decano del Instituto Médico Forense, José Luis Gálvez, explicó que tras culminarse la primera etapa instrumental en la que se tomaron diferentes muestras, se realizarán las pruebas de laboratorio que determinarán diferentes cuestiones como establecer aproximación de la fecha muerte o el periodo post mortal.

«Estamos trabajando sobre protocolos específicos de femicidio, que se basan contemplando una agresión sexual en el proceso de investigación no tenemos descartado ningún tipo de elemento», mencionó.

Explicó que los estudios que se realizan son de «diferentes niveles de complejidad» y consideró al respecto el contexto geográfico, las lesiones y el tiempo transcurrido.

Gálvez sostuvo que la mayor demora es de las pericias genéticas y confirmó que se tomaron muestras «para determinar los perfiles genéticos, de las 5 personas detenidas, para contrastar con la evidencia».

«Se están llevando adelante las investigaciones para la búsqueda del perfil biológico y el punto de hallazgo de cuerpo cadavérico establecer la escena del crimen».

Finalmente, consultado por Radio Dos, el decano del Instituto Médico Forense confirmó que el viernes fue entregado el viernes fue entregado el cuerpo de Nancy Godoy a sus familiares».

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«Esperamos lograr buenos resultados para el mejor esclarecimiento de la causa», concluyó el doctor Gálvez.