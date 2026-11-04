Con traza liberada, avanza una transcendental obra de desagüe en el acceso al barrio Bejarano

El gobernador Juan Pablo Valdés y el intendente Claudio Polich supervisaron los trabajos sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del aeropuerto, donde se instalan nuevos ductos que permitirán una conexión directa con el Canal 5. Tras ocho años de gestiones por un trayecto más directo por campos privados, la tarea avanza a buen ritmo.

En una nueva acción conjunta, el gobernador Juan Pablo Valdés y el intendente Claudio Polich realizaron una recorrida para verificar el avance de una obra estratégica para el sistema de drenaje de la ciudad, ubicada sobre la Ruta Nacional 12, en inmediaciones del aeropuerto Fernando Piragine Niveyro y del barrio Bejarano.

La intervención pudo avanzar luego de más de ocho años de gestiones con propietarios de terrenos comprendidos en la traza, con quienes finalmente se alcanzó el acuerdo necesario para instalar los necesarios nuevos ductos. La obra permitirá una conexión más directa con el Canal 5 y agilizará el desagote, con beneficios para miles de familias de la zona.

La recorrida se enmarcó también en el trabajo articulado que desarrollan el Gobierno provincial y la Municipalidad de Corrientes para fortalecer la infraestructura hídrica de la ciudad. Esta planificación cobra especial relevancia ante los pronósticos que anticipan abundantes precipitaciones durante el verano, como consecuencia del fenómeno de El Niño.

Al respecto, el gobernador Juan Pablo Valdés explicó que “esta es una obra que le va a permitir a la ciudad recuperar cerca de 600 hectáreas que ya no van a tener anegamientos. También va a permitir futuros loteos para que la gente pueda venir a vivir y contar con la garantía de que el agua va a escurrir, con terrenos en condiciones para ser habitados”.

El mandatario provincial resaltó el trabajo conjunto en las diferentes obras hídricas que se llevan adelante con el Municipio capitalino y ratificó: “Vamos a seguir trabajando juntos para darle a la ciudad de Corrientes la garantía de que el escurrimiento del agua ha sido mejorado y que, ante las lluvias que hoy son frecuentes, con registros de entre 80 y 100 milímetros, la ciudad va a responder de mejor manera”.

A su vez, aclaró que “esto no significa que no va a inundarse más, sino que estamos trabajando para aumentar la capacidad de escurrimiento de la ciudad y tenemos que continuar por este camino, mejorando los diferentes barrios de la capital. Es un camino que hemos encarado junto al intendente desde el comienzo de la gestión”, recordó.

GESTIONES Y ACUERDOS

Por su parte, el intendente Claudio Polich remarcó que “desde la Provincia y el Municipio veníamos proyectando esta obra desde hace mucho tiempo. Estuvimos más de ocho años tratando de conseguir los permisos necesarios y ahora pudimos ponernos de acuerdo con los propietarios del lugar y realizar las gestiones correspondientes para poder intervenir sobre la Ruta Nacional 12”.

En este sentido, el jefe comunal explicó que “este canal nos va a dar una vinculación directa con el Canal 5, lo que permitirá que el agua escurra de manera mucho más sencilla que hasta ahora. La salida al Canal 5 estaba a unos 80 metros y el agua debía cruzar por debajo de la ruta a través de un túnel, haciendo un recorrido en forma de S, algo innecesario que retardaba el escurrimiento”, puntualizó Polich.

Luego, resaltó la magnitud de la intervención al señalar que “se instalará una cuádruple hilera de caños, con ductos de dos metros y medio de diámetro, para tratar de drenar más rápido toda el agua de este lugar”.