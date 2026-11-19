El abogado José Fernández Codazzi se presentó este miércoles 18 de noviembre en la sala donde se desarrolla el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, y protagonizó un episodio que llamó la atención durante la audiencia. Su presencia, que incluyó un momento en el que miró a Laudelina Peña, motivó la intervención de las autoridades del Tribunal, que solicitaron que se retirara del recinto.

Tras lo ocurrido, Ernesto González, abogado representante de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, se refirió a la situación y explicó que todavía hay numerosos testigos incorporados al proceso que no cuentan con un orden establecido para prestar declaración. De esta manera, señaló que el desarrollo del debate todavía tiene pendientes distintas instancias testimoniales y definiciones vinculadas con la organización de las próximas audiencias.

La llegada de Codazzi resultó sorpresiva debido a su vinculación con distintos episodios de la investigación. El letrado ingresó y se ubicó en el sector destinado al público y a la prensa. Sin embargo, cuando las autoridades advirtieron su presencia, dispusieron que abandonara ese espacio. Codazzi acató la indicación y se retiró.

Su aparición también generó atención porque había sido propuesto como testigo por la defensa de Laudelina, a cargo de la abogada Mónica Chirivín. No obstante, la letrada desistió de convocarlo, aunque el nombre del abogado continúa relacionado con hechos relevantes de la causa.

En paralelo, la audiencia estuvo atravesada por planteos vinculados con la organización de la lista de testigos. Entre las cuestiones que quedaron pendientes también figura la situación del senador provincial Diego Pellegrini, cuya convocatoria como testigo fue objeto de planteos de distintas partes. El Tribunal resolvió postergar la decisión hasta el próximo miércoles.

Quién es quién en el caso Loan

José Fernández Codazzi es un abogado correntino que tuvo intervención en la causa durante la etapa inicial de la investigación. Fue representante de Bernardino Antonio Benítez, pareja de Laudelina y uno de los siete acusados por la desaparición del niño. También quedó bajo cuestionamientos por haber trasladado a Laudelina hasta una fiscalía provincial, donde la mujer presentó la versión de que Loan había sido atropellado por una camioneta conducida por Carlos Pérez y en la que viajaba María Victoria Caillava. Posteriormente, Laudelina señaló al letrado por presuntas presiones para sostener esa versión.

Laudelina Peña es la tía de Loan y pareja de Benítez. Está acusada en el expediente por la presunta sustracción y ocultamiento del menor. Durante el juicio reconoció que había mentido sobre la hipótesis del accidente y atribuyó esa versión a la intervención de Codazzi.

María Victoria Caillava y Carlos Pérez, por su parte, son un matrimonio acusado en el proceso por la desaparición del niño. Pérez es un exintegrante de la Armada Argentina, mientras que Caillava se desempeñaba como funcionaria municipal en 9 de Julio. Ambos están representados por el abogado Ernesto González.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024, cuando tenía cinco años, luego de un almuerzo familiar en una vivienda de la localidad correntina de 9 de Julio. Desde entonces, su paradero continúa siendo desconocido y la investigación busca establecer qué ocurrió con el niño y determinar las responsabilidades de los acusados.