El Gobierno pidió ante el Tribunal del Mar suspender la explotación petrolera en Malvinas

En un nuevo capítulo de tensión entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, el Gobierno formalizó este martes el pedido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (CONVEMAR) para suspender la explotación petrolera por parte las empresas británicas en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.

En un comunicado publicado por la Oficina del Presidente, desde la Casa Rosada argumentan que la solicitud «busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas».

A la vez, detallaron que la solicitud se enmarca «en el procedimiento arbitral que el Gobierno inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos».

En otros de los fundamentos expresados, el Gobierno suma lo dispuesto en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR según el cual, «mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, cualquiera de las partes en la controversia podrá solicitar al Tribunal que prescriba medidas provisionales para preservar los respectivos derechos de las partes en la controversia o para prevenir daños graves al medio marino, y si la urgencia de la situación así lo requiere».

«La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas», completa el comunicado.

Los isleños piden restringir el ingreso de los argentinos

El pedido surge tras desencadenarse una serie de episodios recientes según publicó el diario británico Daily Expressen en los que visitantes a las islas desplegaron banderas argentinas y carteles con el reclamo histórico de soberanía de la Argentina sobre Malvinas.

Ante la creciente inquietud social, Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa de las islas, reconoció que se evalúan diferentes opciones, aunque hay un marco legal que las condiciona: «Hay sectores de la comunidad que expresaron con claridad su deseo de impedir el ingreso de visitantes argentinos».

Goss remarcó la imposibilidad de aplicar un bloqueo inmediato: «Tenemos que ser realistas respecto de lo que permite la ley. En este momento no podemos simplemente prohibir que la gente venga».

En la actualidad, los argentinos pueden ingresar a las islas si cumplen con una serie de requisitos como cualquier otro extranjero: pasaje de regreso o salida del archipiélago, reserva o acreditación de alojamiento, fondos suficientes para la estadía y seguro médico con cobertura de evacuación de emergencia. Los pedidos temporales de permanencia en las Islas Malvinas al momento del arribo suelen tener una vigencia de un mes.