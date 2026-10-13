Río Paraná: la semana que viene el puerto de Corrientes alcanzaría el nivel de evacuación

La situación hidrológica en la provincia entra en una etapa crítica. El especialista del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borus, anticipó que a partir de la próxima semana el río Paraná registrará un ascenso significativo en las costas correntinas, estimando que el nivel del agua en el puerto de la capital provincial superará los 7,10 metros, sobrepasando la marca de alerta (6,50 metros) para ingresar en zona de evacuación.

Según explicó el referente del INA, el escenario actual es consecuencia directa del impacto del fenómeno de El Niño, cuyas primeras señales en la Cuenca del Plata se consolidaron durante la segunda semana de julio y se afianzaron con fuerza desde la tercera semana de septiembre.

Suelos saturados y riesgo ante nuevas lluvias

Las intensas precipitaciones acumuladas en los últimos meses dejaron los suelos de la región completamente saturados de agua, un factor decisivo para la evolución de la creciente.

«Cuando los suelos están saturados, cualquier lluvia, aunque no sea de gran magnitud, ocasiona escurrimientos y excedentes muy significativos», advirtió Borus sobre la vulnerabilidad del territorio actual ante nuevos frentes de tormenta.

A diferencia del comportamiento del Paraná, el especialista aclaró que el río Paraguay se mantiene «tranquilo», por lo que el repunte obedece de manera directa a la respuesta del sistema hidrológico ante las lluvias registradas en las cuencas del Paraná y del Uruguay.

Monitoreo y cautela

Desde el Instituto Nacional del Agua remarcaron que se mantiene un seguimiento permanente sobre la evolución del río, aunque con prudencia, ya que el comportamiento final del caudal dependerá de la evolución del marco meteorológico en las próximas semanas.

El organismo recomendó a las autoridades municipales, organismos de Protección Civil y pobladores de las zonas costeras e insulares extremar los recaudos y mantener activos los protocolos de prevención ante la inminente crecida.