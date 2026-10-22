Policiales
Caso Loan: una declaración que abrió interrogantes sobre el hallazgo del botín
María Quintina Blanco declaró en la audiencia del juicio por la desaparición de Loan Peña y contó que se enteró del hallazgo de una zapatilla a través de estados de WhatsApp y publicaciones en Facebook. La mujer explicó que no participó de la búsqueda y que, cuando salió con un grupo de vecinos, no encontraron nada debido a la falta de visibilidad.
Durante el interrogatorio, surgieron dudas sobre quién había encontrado el calzado: si Laudelina o Macarena. Blanco aclaró que la versión sobre Laudelina provenía de comentarios de terceros y señaló que había visto una fotografía de Macarena levantando la zapatilla con un palo.