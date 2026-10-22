El Paraná cubrió las playas de Empedrado

El río Paraná alcanzó los 6,20 metros en Empedrado durante las primeras horas de este jueves 22 de octubre, según los datos de Prefectura Naval Argentina, en medio de la creciente que afecta a la localidad correntina y mantiene sus playas cubiertas por el agua.

La altura registrada refleja el impacto del avance del río sobre los sectores costeros, donde los espacios habitualmente utilizados por vecinos y visitantes permanecen inundados.

Mientras continúa el seguimiento de los niveles hidrométricos, la evolución de la crecida mantiene la atención sobre las zonas ribereñas de la localidad.