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Un chaqueño ganó la Fiesta de la Guampa: «Llevo 52 años de casado, no le tengo miedo»

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«Mingo» Martínez, productor de Colonia El Zanjón, Chaco, se consagró campeón de la 7.ª Fiesta Provincial de la Guampa, realizada en Empedrado, Corrientes. El chaqueño se destacó en el certamen con una cornamenta que sorprendió por sus dimensiones y peso, y se quedó con el reconocimiento de la competencia.

Sin embargo, además del premio, Martínez protagonizó uno de los momentos más divertidos de la celebración. Cuando le consultaron por las bromas que suelen acompañar al concurso, respondió con naturalidad: «Yo no le tengo miedo, ya tengo 52 años de casado». La frase desató las risas de los presentes y se convirtió en una de las anécdotas destacadas de la fiesta.

La Fiesta Provincial de la Guampa reúne a participantes y visitantes en torno a una tradición entrelazada a la cultura rural. En esta edición, Martínez llevó el nombre de Colonia El Zanjón a lo más alto del certamen.

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