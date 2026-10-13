Esquina será sede de una charla abierta sobre el nuevo Sistema Penal Juvenil

El Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, a través del Área de Capacitación, realizará el próximo jueves 15 de octubre, a las 18 horas, una charla abierta a la comunidad denominada «Juntos… se puede. Reforma Penal Juvenil», en el Centro Cultural Esquina, ubicado en Mitre esquina Lamela.

La actividad estará coordinada por el doctor Alejandro Alberto Chaín, ministro del Superior Tribunal de Justicia, y contará con la disertación del doctor Edgardo Frutos, juez de Familia N.º 5.

El encuentro tiene como propósito informar y sensibilizar a la comunidad sobre el nuevo Sistema Penal Juvenil, conforme a las disposiciones de la Ley Nacional Nº 27.801 y la Ley Provincial Nº 6.736, promoviendo el conocimiento de los cambios normativos y de los principios que orientan su implementación.

Una mirada socioeducativa y restaurativa

Uno de los principales objetivos de la jornada es acercar a la ciudadanía los nuevos paradigmas del Sistema Penal Juvenil, poniendo el foco en una perspectiva que priorice la educación, la responsabilización y la toma de conciencia de niñas, niños y adolescentes.

Desde este enfoque, se busca promover una mirada socioeducativa y restaurativa, en contraposición a una respuesta exclusivamente punitiva, que permita abordar los conflictos desde una perspectiva integral.

La propuesta apunta a generar espacios de reflexión sobre la responsabilidad de los adolescentes frente a sus acciones, la comprensión de sus consecuencias y la importancia de construir respuestas que favorezcan su desarrollo y su integración social.

Asimismo, se pretende fortalecer el conocimiento de la comunidad sobre el funcionamiento del nuevo sistema, entendiendo que el acceso a la información constituye una herramienta fundamental para garantizar un mayor y mejor acceso a la justicia y contribuir a la prevención de las violencias.

Sensibilización y participación comunitaria

La charla está concebida como un espacio abierto de formación y sensibilización, destinado a promover la participación ciudadana y el conocimiento de las nuevas disposiciones legales.

En este sentido, se busca que la comunidad pueda comprender los principios que orientan la intervención de la Justicia en situaciones que involucran a adolescentes en conflicto con la ley penal.

La actividad también propone destacar la importancia de una respuesta articulada entre el sistema judicial, las instituciones y la sociedad, con especial atención a la prevención de las violencias y a la construcción de alternativas que favorezcan la responsabilización y la conciencia sobre las consecuencias de las conductas.

Una actividad abierta a toda la comunidad

La jornada forma parte del Programa de Capacitación Permanente en Materia de Género, conforme al Acuerdo Nº 11/21, punto 22, del Superior Tribunal de Justicia.

La capacitación se desarrollará de manera presencial y estará destinada al público en general.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del código QR disponible en la convocatoria oficial o directamente en el lugar del evento.

El encuentro se realizará el jueves 15 de octubre, a las 18 horas, en el Centro Cultural Esquina, ubicado en Mitre esquina Lamela, y constituye una oportunidad para acercar a la ciudadanía información sobre el nuevo Sistema Penal Juvenil y promover una perspectiva de justicia centrada en la educación, la responsabilización y la prevención de las violencias.