Caso Loan: un curandero contó que Ramírez lo llamó para pedirle ayuda

Según relató, Ramírez lo llamó para pedirle ayuda tras la desaparición del niño. Gálvez le respondió que no era vidente y que no tenía la capacidad de saber dónde estaba una persona. Más tarde, cerca de las 18, recibió otra llamada en la que volvieron a consultarle si sabía algo o podía presentir dónde se encontraba Loan.