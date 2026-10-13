En Paraje El Algarrobal: «Nunca escuché sobre un niño desaparecido antes de Loan»

Anselmo Chamorro, vecino de la abuela Catalina, declaró este martes 13 de octubre como testigo en el juicio por la desaparición de Loan, durante una audiencia realizada en el Escuadrón 48 de Corrientes. Aseguró que nunca había escuchado sobre la pérdida de un niño en el paraje «El Algarrobal» antes del caso y describió el lugar como una zona tranquila.

El hombre también señaló que anteriormente el camino era «más transitable» y afirmó conocer el sector donde se encontró una zapatilla vinculada a la investigación. El hallazgo de ese calzado forma parte de los elementos que rodean la búsqueda de Loan, aunque los datos aportados por Chamorro durante la audiencia se limitaron a su conocimiento de la zona y a las características del lugar.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024, cuando tenía cinco años, después de un almuerzo familiar en la localidad correntina de 9 de Julio. Desde entonces, el caso dio lugar a una extensa investigación judicial para reconstruir lo ocurrido y determinar qué pasó con el niño.

Su paradero continúa siendo desconocido y el juicio busca establecer las responsabilidades de los acusados a partir de los testimonios y las pruebas incorporadas a la causa.