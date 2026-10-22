Paso de la Patria: el Paraná supera los 7,70 metros y avanza sobre los barrios ribereños

La situación hidrométrica en la villa turística es crítica este jueves 22 de octubre. El río Paraná continúa su tendencia en ascenso y hoy marca 7,79 metros de altura según los registros de la Prefectura Naval Argentina, rebasando la etapa de evacuación y dejando atrás marcas previas de inundaciones recientes.

El avance sostenido del agua provocó la rotura de un terraplén de defensa, permitiendo que el caudal ingrese directamente hacia distintos sectores urbanos y anegue calles y viviendas.

Barrios afectados y panorama en la costa

Sectores comprometidos: Entre los puntos más golpeados se encuentran los barrios Los Pescadores, La Isla y Don Julián. Los vecinos trabajan contrarreloj para levantar muebles, proteger electrodomésticos y colocar bolsas de arena en los accesos.

Entre los puntos más golpeados se encuentran los barrios Los Pescadores, La Isla y Don Julián. Los vecinos trabajan contrarreloj para levantar muebles, proteger electrodomésticos y colocar bolsas de arena en los accesos. Paisaje costero modificado: La crecida transformó por completo la postal ribereña. El tradicional anfiteatro Pinín Palma quedó virtualmente sumergido —con sus gradas tapadas casi en su totalidad—, los juegos infantiles de la costanera fueron tapados por el agua y la emblemática Isla de los Pájaros desapareció de la superficie.

Fotos: sky.neo2

Fuerte impacto en el turismo y la economía local

La emergencia hídrica golpea de lleno al motor económico de Paso de la Patria. Al encontrarse el río en niveles de evacuación, la pesca deportiva y la actividad turística quedaron prácticamente paralizadas. Las guarderías náuticas permanecen repletas de embarcaciones imposibilitadas de navegar, mientras que hoteles, cabañas y prestadores de servicios advierten por la fuerte merma de visitantes en plena temporada.

Por su parte, las autoridades locales señalaron que las defensas estructurales definitivas continúan pendientes desde crecidas históricas anteriores, mientras equipos de asistencia municipal y provincial operan en la contención de los sectores más vulnerables en medio de pronósticos meteorológicos adversos en la región.