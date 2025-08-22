Locales

La Caminata de Super Juanita puso segunda y volvió a ganar las calles

22/08/2025


Este jueves la candidata a Intendente Juanita Gauto recorrió los barrios San Francisco, 2 de abril, Comunicaciones, Villa Rivadavia y Castello con más de 400 personas que acompañados por el ritmo de la música y el baile hicieron llegar las propuestas y las boletas del frente ganador.

Luego del miércoles de debate; donde Juanita dejó demostrado quien es la única candidata preparada para gobernar por cuatro años más.

La líder política del «Frente Amplio Mercedeño» conquistó una vez más el corazón de los vecinos y se encamina hacia el 31 de agosto hacia las urnas.

Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

