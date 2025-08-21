Encontraron muerto al hombre que llevaba cuatro días desaparecido

La Policía finalmente localizó ayer por la siesta el cuerpo sin vida de Nazareno Eloy Romero, el hombre de 47 años que llevaba cuatro días desaparecido y sobre quien se tejieron distintas hipótesis. Su cadáver estaba en el fondo de un zanjón en un barrio de las periferias de Paso de la Patria. La Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas de la muerte.

Romero fue reportado como desaparecido el 16 de agosto por una persona de apellido Chamorro. Su familia no tenía datos concretos de su paradero y recurrió a la Policía. Según los datos que aportaron, Nazareno llevaba una campera verde y un jean de color gris.

Durante su desaparición, había trascendido extraoficialmente que el hombre habría contraído una abultada deuda y hasta incluso que en los últimos días, previos a su desaparición, habría recibido amenazas por esta situación.

De inmediato, una comitiva policial llegó hasta el lugar, al que también asistió el fiscal de investigaciones concretas, Raúl Passeto, en turno, quien supervisó los trabajos de rescate de los restos de Romero. Con el hallazgo de su cuerpo, todos estos datos sobre su deuda y presuntas amenazas cobraron fuerza, por lo que el fiscal ordenó el traslado del cadáver hasta el Instituto Médico Forense, donde será sometido a una autopsia.

Fuentes allegadas al caso indicaron que el cuerpo no presentaba lesiones a simple vista tras ser retirado de las aguas, pero la gran incógnita es cómo llegó hasta aquel lugar, ya que no había ningún vehículo en el que haya despistado, ni otros elementos que aporten claridad. Para hoy se esperan los resultados de la autopsia; mientras tanto la Policía local continúa investigando.