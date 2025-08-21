Estafa en Neuquén: acusan a dos médicos de cobrarle a una obra social por falsas cirugías infantiles

“Asimismo, los testimonios de los afiliados señalaron que asistieron a consultorios con sus hijos e hijas, y que nunca ingresaron a quirófanos. El perjuicio económico, de acuerdo a la información provisoria presentada en la denuncia, rondaría los $20 millones. El objetivo de los allanamientos es recolectar información y analizarla, para luego determinar los próximos pasos en el contexto de la investigación”, explicó el MPF.

La denuncia presentada por los abogados Marcelo Hertzriquen Velazco y Joaquín Tomás Hertzriken Catena, en representación del secretario general petrolero, Marcelo Rucci, contiene testimonios de afiliados y documentación referida a 11 intervenciones quirúrgicas presuntamente falsas.

Según el diario LMN, el análisis de la auditoría médica, a cargo del doctor Ramiro Vaca Narvaja, permitió identificar que los pagos indebidos se realizaron a partir de intervenciones quirúrgicas fraguadas, en las que los niños solo recibieron atención en consultorio o en hospitales, pero nunca fueron sometidos a operaciones.

La metodología del fraude, según la investigación, se repetía con precisión. Los afiliados llevaban a sus hijos a controles traumatológicos, donde recibían indicaciones médicas sin derivación a quirófano.

A pesar de ello, los médicos confeccionaban partes quirúrgicos apócrifos que registraban operaciones complejas —como osteoplastias, tenoplastias o neurolisis— que nunca se realizaron.

Estas cirugías -presuntamente inexistentes- se facturaban bajo la modalidad de pronto pago y fuera del Instituto de Seguridad Social (SIA), lo que evitaba los controles internos habituales. En todos los expedientes figuraban únicamente las iniciales de los dos profesionales, sin registros de instrumentadores ni ayudantes, una anomalía para procedimientos de alta complejidad.

El análisis de los expedientes reveló casos insólitos, como el de un niño registrado como operado de una fractura que el mismo día tenía consumos ambulatorios de neumología por un cuadro respiratorio, o cirugías catalogadas como de “urgencia” pese a tratarse de procedimientos programables y sin registro hospitalario. En todos los casos, el alta institucional se otorgaba a minutos de la supuesta finalización de la cirugía.

La auditoría detectó incongruencias significativas en la documentación, como la ausencia de internación pre y postquirúrgica, falta de detalles sobre medicación y profilaxis antibiótica, y horarios quirúrgicos superpuestos entre pacientes para un mismo día.

El caso, que involucra a profesionales identificados como P.B. (traumatólogo infantil) y M.B. (anestesista), sigue bajo investigación judicial.