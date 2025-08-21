Caos en Avellaneda e imágenes sensibles: un hincha cayó al vacío desde la tribuna

La noche en el Libertadores de América – Ricardo Bochini se descontroló. Durante el entretiempo del partido entre Independiente y Universidad de Chile, que estaba 1-1, un grupo de hinchas visitantes comenzó a arrojar piedras y butacas hacia la parcialidad local ubicada en la bandeja inferior, lo que derivó en un clima de extrema tensión.

La violencia escaló rápidamente: mientras los disturbios se multiplicaban en la Tribuna Pavoni Alta, los hinchas de la «U» prendieron fuego varias butacas y hasta arrojaron billetes como cargada hacia los locales.

En medio del caos, las cámaras captaron el momento en que un simpatizante cayó desde la tribuna hacia el exterior del estadio luego de que el grueso de la hinchada del Rojo ingrese a la parte visitante en búsqueda de «revancha».

Según el periodista Germán García Grova, el simpatizante chileno permanece en grave estado tras caer al vacío.

Caos en Avellaneda: la barra de Independiente entró a la tribuna de Universidad de Chile y hay heridos

La voz del estadio pidió en reiteradas oportunidades que los hinchas visitantes abandonaran el sector, pero la situación se volvió incontrolable. Las fuerzas de seguridad intervinieron para intentar desalojar a los violentos, aunque los destrozos ya eran significativos y varios hinchas del Rojo resultaron heridos por los proyectiles.

El árbitro detuvo el encuentro durante los primeros minutos del complemento hasta que el operativo de seguridad pudo restablecer, en parte, el orden. Afuera del estadio también hubo enfrentamientos: corridas, balas de goma y un clima de máxima tensión que dejó un saldo de heridos y un nuevo capítulo de violencia en el fútbol sudamericano.

Independiente vs Universidad de Chile, suspendido por los incidentes

Luego de una hora de incertidumbre, dónde los incidentes continuaron tanto adentro cómo afuera del estadio, la organización de la Copa Sudamericana decidió suspender el encuentro válido por los octavos de final. Resta saber que medida se toma ante una situación que se desbordó en todo momento y que deberá sentar un precedente claro para terminar con la violencia dentro del fútbol