Policiales
Madrugada trágica en Corrientes: dos muertos por siniestros viales en motos
Durante las primeras horas de éste viernes se produjeron dos siniestros viales con saldos trágicos en Corrientes. Dos motociclistas fallecieron en sendos incidentes ocurridos en las avenidas Maipú y en la intersección de Iberá y Sarmiento. Estamos ampliando
El primero de los incidentes ocurrió cerca de las 02:50 en avenida Maipú y calle Giust del barrio Dr. Montaña.
Allí, un motociclista perdió el control del rodado y cayó al asfalto
La víctima identificada como un hombre de apellido Domínguez de 31 años, circulaba en una moto Honda New Titan 150c.c
Otro siniestro se produjo a 3:20 en la intersección de las avenidas Iberá y Sarmiento en el barrio Juan XXIII de esta Capital. Un hombre de apellido Rojas de 32 años, que conducía una moto marca Honda Wave de 110c.c murió tras derrapar y caer a la cinta asfáltica.