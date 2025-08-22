Deportes
Copa Libertadores: Franco Armani fue la figura en la clasificación de River
En el marco del partido de vuelta de los octavos de final de los octavos de final del certamen de clubes más importante del continente en el estadio Antonio Vespucio Liberti y con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. el Millo ganó por penales a Libertad por 3 a 1, después de haber empatado en los 90 minutos 1 a 1. Ganaba el dueño de casa gracias al gol de Sebastián Driussi pero empató Robert Rojas. De esta manera el equipo argentino avanzó a cuartos de final en donde enfrentará al Verdao del equipo correntino José Manuel López, Palmeiras.-