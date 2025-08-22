Deportes

Copa Libertadores: Franco Armani fue la figura en la clasificación de River

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 22/08/2025
0 50 Menos de un minuto

En el marco del partido de vuelta de los octavos de final de los octavos de final del certamen de clubes más importante del continente en el estadio Antonio Vespucio Liberti y con el arbitraje del uruguayo  Andrés Matonte. el Millo ganó por penales a Libertad por 3 a 1, después de haber empatado en los 90 minutos 1 a 1. Ganaba el dueño de casa gracias al gol de Sebastián Driussi pero empató Robert Rojas. De esta manera el equipo argentino avanzó a cuartos de final en donde enfrentará al Verdao del equipo correntino José Manuel López, Palmeiras.-

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 22/08/2025
0 50 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Copa Sudamericana: El Granate ganó la serie desde los penales y clasificó

22/08/2025

Caos en Avellaneda e imágenes sensibles: un hincha cayó al vacío desde la tribuna

21/08/2025

Camiseta de Boca de Maradona elegida como la mejor de la historia del fútbol

21/08/2025

Preocupación: Lionel Messi no se entrenó con el Inter Miami

20/08/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba