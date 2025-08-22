Deportes

Copa Sudamericana: El Granate ganó la serie desde los penales y clasificó

En el marco del partido de vuelta de los octavos de final del segundo certamen de importancia de clubes del continente, en el estadio Néstor Pérez Díaz y con el arbitraje del chileno Cristian Garay, Lanús derrotó a Central Córdoba desde la serie de puntos de penal por 4 a 2, después de haber ganado en los 90 minutos por 1 a 0 gracias al gol de Dylon Aquino a los 91 minutos. Ahora se mediará con Fluminense el 16 de septiembre.

