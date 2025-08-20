Preso cuando intentaba vender droga en una plaza de Corrientes

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando cerca de las 22.00horas, hallándose realizando sus tareas específicas, en intersección de Avenida Igarzabal y calle Cura Brochero (Plaza Semhan) advierten que una persona de a pie realiza un pasamano con otra que se encontraba en un vehículo, quienes al notar la presencia policial huyen en diferentes direcciones, siendo alcanzado y demorado uno de ellos –mayor de edad-, que intentó huir de a pie.

En ese marco y bajo las formalidades legales, hallaron entre sus pertenencias, un envoltorio de polietileno con sustancia blanca que al test de orientación dio positivo para cocaína con un peso de 29,5 gramos.

De todo ello, se puso en conocimiento de las autoridades Judiciales Federales quien dispuso el inicio de actuaciones por supuesta infracción a la Ley N° 23.737, por lo que fueron trasladados tanto el detenido como lo secuestrado hasta la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.