La Liga Mercedeña de Fútbol Define la Programación para el Próximo Fin de Semana
La Liga Mercedeña de Fútbol, ha anunciado la programación oficial de los partidos que se disputarán este fin de semana, con encuentros que abarcarán las categorías de la Clase 2014, Clase 2009 y la 1ra División Femenina.
PROGRAMACION DIA SABADO 23/08/25
Cancha de ATLETICO MERCEDES- Clase 2014
14.00 Hs San Martin Vs Castello- Clase 2014
15.00 Hs San Lorenzo Va Manco Paz- Clase 2014
16.00 Ha Comunicaciones «A» Vs Ferroviario- Clase 2014
17.00 Ha Manco Paz Vs Matadero- Clase 2014
Ret Entrada: LMF
$ 2.000,00
Nota: El Polideportivo esta ocupado
PROGRAMACION DIA SABADO 23/08/25
Cancha de Villa Rivadavia- Clase 2014 y Clase 2009
14.00 Ha Atletico Vs Taragui- Clase 2014
15.00 Hs Atletico Vs Tiro Federal- Clase 2009
16.30 Hs Castello Vs Paso Andes- Clase 2009
Ret Entrada: LMF
$ 2.000,00
PROGRAMACION DIA DOMINGO 24/08/25
Cancha de ATLETICO MERCEDES-Clase 2014 y Clase 2009
10.00 Hs Comu «B» Va Matadero- Clase 2014
11.00 Hs San Lorenzo Va Comunicaciones-Clase 2009
Ret Ent: LMF
$ 2.000,00
Nota: El Polideportivo esta ocupado
POGRAMACION DIA DOMINGO 24/08/25
Cancha de Villa Rivadavia- Clase 2009 y 2014
10.00 Hs Apinta Vs Villa Rivadavia – Clase 2014
11.00 Hs Villa Rivadavia Vs Taragui – Clase 2009
Ret Entrada: LMF
$ 2.000,00
PROGRAMACION DIA DOMINGO 24/08/25
Cancha de APINTA 1ra Div
Torneo «Lolilo» Cuenca
15.00 Hs Apinta Vs Comunicaciones
Ret Ent: APINTA Control: COMU $ 4.000,00
Nota: Solamente se abre la platea
17.00 Hs PREMIACION
PROGRAMACION DIA DOMINGO 31/08/25
ESTA JORNADA RECIEN SE JUGARA EL DOMINGO 31 EN RAZON QUE EL PROVINCIAL FEMENINO SE JUGARA ESTE DOMINGO EN LA CRUZ Y DONDE PARTICIPA
COMUNICACIONES
Cancha de Polideportivo- 1ra Div Fem-Torneo «Cuca» González- 8va Fecha
20.00 Hs Comu «A» Vs Taragui
21.00 Hs Apinta Vs Tiro Federal
Nota: Con ventaja deportiva para Comu y Apinta. 35 minutos x tiempo en esta etapa
Ret Entrada: LMF
$ 2.000,00