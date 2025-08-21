Asesinaron a un hombre y lo escondieron en una heladera: detuvieron a su hijo

La investigación comenzó a raíz de la denuncia de Fernando Gauna, otro de los hijos de la víctima, quien había reportado a la Fiscalía de Investigación Penal N°15 que hacía una semana no tenía noticias de su padre. Tras activar el protocolo de búsqueda, agentes de la Comisaría 11ª Metropolitana acudieron al domicilio de la víctima y se toparon con la escena del crimen.

Según las primeras pesquisas, Marcos Gauna habría estrangulado a su padre el pasado jueves, en medio de una pelea relacionada con la venta de bienes para comprar droga. Inicialmente dio distintas versiones, pero finalmente habría reconocido su autoría.

De acuerdo a información que brindaron fuentes policiales, en el lugar trabajaron el Gabinete Científico del Poder Judicial, personal de Bomberos y el médico policial, quienes trasladaron el cuerpo al Instituto Médico Forense para realizar la autopsia. También se secuestraron registros de cámaras de seguridad de la zona, que serán analizados por el Departamento de Cibercrimen.

La fiscal Candela Valdez, a cargo de la causa, dispuso la aprehensión de Marcos Gauna por el delito de supuesto homicidio, mientras continúan las medidas investigativas. Además, fue conducida a declarar la pareja del acusado, Evangelina Zarandón, quien prestó testimonio en la causa.