Juanita Gauto invita a una «Súper Caminata»

La candidata a intendente por el Frente Amplio Mercedeño, Juanita Gauto, ha anunciado una «Súper Caminata» para este jueves 21 de agosto a las 15 hs. La iniciativa, que tiene como lema «Sumate!», busca conectar directamente con los vecinos de la localidad para presentar sus propuestas de gestión.

El recorrido de la caminata, ilustrado en el mapa difundido en redes sociales, partirá desde el Barrio San Francisco y culminará en el Barrio Villa Rivadavia. La ruta trazada incluye calles principales como la Avenida Carlos Pellegrini, José A. Ferreyra y Mariano I. Loza, entre otras.

Con el mensaje «Vamos Ctes!». Esto refuerza la idea de una campaña enérgica y cercana a la gente. El eslogan «Lo hicimos y lo seguiremos haciendo…» destaca la continuidad de un proyecto político.

La convocatoria se presenta como una oportunidad para que los ciudadanos de Mercedes conozcan de cerca a la candidata y dialoguen sobre las necesidades de sus barrios, en el marco de la contienda electoral local.