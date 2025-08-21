Locales

Juanita Gauto invita a una «Súper Caminata»

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 21/08/2025
0 69 1 minuto de lectura

La candidata a intendente por el Frente Amplio Mercedeño, Juanita Gauto, ha anunciado una «Súper Caminata» para este jueves 21 de agosto a las 15 hs. La iniciativa, que tiene como lema «Sumate!», busca conectar directamente con los vecinos de la localidad para presentar sus propuestas de gestión.

El recorrido de la caminata, ilustrado en el mapa difundido en redes sociales, partirá desde el Barrio San Francisco y culminará en el Barrio Villa Rivadavia. La ruta trazada incluye calles principales como la Avenida Carlos Pellegrini, José A. Ferreyra y Mariano I. Loza, entre otras.

Con el mensaje «Vamos Ctes!». Esto refuerza la idea de una campaña enérgica y cercana a la gente. El eslogan «Lo hicimos y lo seguiremos haciendo…» destaca la continuidad de un proyecto político.

La convocatoria se presenta como una oportunidad para que los ciudadanos de Mercedes conozcan de cerca a la candidata y dialoguen sobre las necesidades de sus barrios, en el marco de la contienda electoral local.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 21/08/2025
0 69 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

La Liga Mercedeña de Fútbol Define la Programación para el Próximo Fin de Semana

20/08/2025

A PRISIÓN! Condenan a tres hombres por crueldad animal y transporte ilegal de aves de riña

20/08/2025

Corrientes continúa en estado de alerta por fuertes tormentas

19/08/2025

La Municipalidad de Mercedes lleva servicios de salud al Barrio Itatí

19/08/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba